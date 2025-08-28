Для Австрии отказ от закрепленного в важнейших юридических документах нейтралитета несет угрозу для государственности. Об этом в колонке для RT предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик указал, что в последние годы Австрия активно принимает участие в мероприятиях НАТО.

«В Вене на этом фоне заговорили, что „российская угроза“ и „пошатнувшийся пацифистский консенсус“ дают шанс избавиться от „оков прошлого“ в виде нейтралитета. Но этот принцип — основа австрийской государственности, восстановленной после Второй мировой войны по воле союзников», — напомнил он.

Медведев подчеркнул, что принцип нейтралитета Австрии закрепили в Федеральном Конституционном законе о постоянном нейтралитете, Государственном договоре о восстановлении Австрии и Московском меморандуме.

«При их изъятии вся австрийская государственность рушится», — заключил зампред Совбеза.

Ранее глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила, что готова обсуждать возможный отказ страны от нейтралитета.