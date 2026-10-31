360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели в Гомель

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Вывезенные из города Алешки Херсонской области жители, пожелавшие отправиться на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России», — отметили в ведомстве.

    Беженцев сопровождает омбудсмен Дмитрий Лубинец. Из Белоруссии их согласно договоренностям переправят на Украину.

    Ранее спасенных из Алешек жителей, пожелавших остаться в России, разместили в ПВЗ в Симферополе. Их осмотрели медики и накормили.

    Тем, кто не захотел уезжать, оставили запас продуктов, средств гигиены, топлива, лекарств.

    Читайте также

    Мелания Трамп заявила, что на эвакуацию из Алешек согласились 750 человек

    Минобороны подтвердило гибель военного при разминировании дороги в Алешках

    Пожилой житель Алешек эвакуировался в Россию ради встречи с правнуками

    Мелания Трамп заявила, что на эвакуацию из Алешек согласились 750 человек

    Минобороны подтвердило гибель военного при разминировании дороги в Алешках

    Пожилой житель Алешек эвакуировался в Россию ради встречи с правнуками