Жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели в Гомель
Вывезенные из города Алешки Херсонской области жители, пожелавшие отправиться на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в белорусский Гомель. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Перевозка эвакуированных осуществляется самолетами военно-транспортной авиации ВКС России», — отметили в ведомстве.
Беженцев сопровождает омбудсмен Дмитрий Лубинец. Из Белоруссии их согласно договоренностям переправят на Украину.
Ранее спасенных из Алешек жителей, пожелавших остаться в России, разместили в ПВЗ в Симферополе. Их осмотрели медики и накормили.
Тем, кто не захотел уезжать, оставили запас продуктов, средств гигиены, топлива, лекарств.
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