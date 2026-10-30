360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пожилой житель Алешек эвакуировался в Россию ради встречи с правнуками

    Фото: 360.ru

    Пожилой мужчина, покинувший город Алешки в Херсонской области в рамках гуманитарной миссии, отправился в Россию, где его ждут внуки и правнуки. О своих планах он рассказал РИА «Новости».

    Самостоятельно передвигаться пенсионеру тяжело — при ходьбе ему необходима помощь других людей. Несмотря на трудности, мужчина смог принять участие в эвакуации.

    «Выезжаем в Россию. Родственники там — внуки, правнуки», — поделился он.

    Пенсионер выразил уверенность, что после переезда его жизнь наладится.

    Алешки расположены на левом берегу Днепра. В городе сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что координацией гуманитарной миссии в Алешках занималась первая леди США Мелания Трамп.

    Эвакуационные мероприятия прошли в пятницу, 30 октября. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, гуманитарная миссия завершилась без происшествий.

    Читайте также

    Мелания Трамп заявила, что на эвакуацию из Алешек согласились 750 человек

    Лантратова анонсировала завершение гуманитарной миссии в Алешках

    Песков указал на слаженную работу омбудсменов России и Украины в Алешках

    Мелания Трамп заявила, что на эвакуацию из Алешек согласились 750 человек

    Лантратова анонсировала завершение гуманитарной миссии в Алешках

    Песков указал на слаженную работу омбудсменов России и Украины в Алешках