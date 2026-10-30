Пожилой житель Алешек эвакуировался в Россию ради встречи с правнуками
Пожилой мужчина, покинувший город Алешки в Херсонской области в рамках гуманитарной миссии, отправился в Россию, где его ждут внуки и правнуки. О своих планах он рассказал РИА «Новости».
Самостоятельно передвигаться пенсионеру тяжело — при ходьбе ему необходима помощь других людей. Несмотря на трудности, мужчина смог принять участие в эвакуации.
«Выезжаем в Россию. Родственники там — внуки, правнуки», — поделился он.
Пенсионер выразил уверенность, что после переезда его жизнь наладится.
Алешки расположены на левом берегу Днепра. В городе сохраняется тяжелая гуманитарная обстановка.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что координацией гуманитарной миссии в Алешках занималась первая леди США Мелания Трамп.
Эвакуационные мероприятия прошли в пятницу, 30 октября. По словам уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой, гуманитарная миссия завершилась без происшествий.