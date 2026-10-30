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    Минобороны подтвердило гибель военного при разминировании дороги в Алешках

    Фото: РИА «Новости»

    Минобороны России подтвердило слова уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой о гибели российского военного при разминировании дороги в Алешках Херсонской области. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.

    «Двадцать восьмого октября 2026 года в ходе проведения инженерной разведки и очистки дорог для обеспечения безопасности маршрутов проезда гуманитарной колонны к населенному пункту Алешки Херсонской области погиб сапер», — заявили в Минобороны.

    Сапер 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии сержант Андрей Ведерников погиб при разминировании установленной украинским дроном взрывчатки с доплеровским датчиком.

    Ранее Яна Лантратова заявила, что в Алешках продолжают соблюдать режим тишины ради гуманитарной миссии. Она отметила, что операция во многом стала возможна благодаря российским военным. Саперы разминировали дороги, чтобы колонна доехала до региона — это рискованная работа, требующая большой стойкости и сосредоточенности.

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