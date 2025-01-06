Зеленский отказался вести переговоры втроем с Трампом и Путиным

Перед проведением переговоров с Россией Украина проконсультируется с США и Европой. Президент Владимир Зеленский отказался сразу обсуждать урегулирование с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Он сказал об этом в интервью на YouTube-канале Лекса Фридмана.

Первым делом президент захотел встретиться с Трампом. Он предложил провести двусторонние переговоры в январе. Затем Зеленский счел нужным обсудить урегулирование с Европой, потому что она, по его мнению, имеет право голоса.

«А потом разговор с русскими. Только так, а не просто, что мы сразу сели втроем», — сказал он.

Интервью Фридману продлилось более трех часов. Зеленский отказался разговаривать по-русски, чтобы не давать оппонентам повода заявлять о единстве народов. Он выдвинул условия для прекращения огня, выругался матом в ответ на вопрос о чеченцах и раскрыл содержание бесед с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после начала СВО.