Зеленский выругался матом на вопрос о Путине и чеченцах

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил матерные выражения, когда ему задали вопрос о президенте РФ Владимире Путине и роли Чечни в современной России. Он не смог сдержать эмоций в ходе интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Глава киевского режима использовал обсценную лексику, отвечая на вопрос об отношении Кремля к Чеченской Республике и ее роли в современной России. Зеленский также предположил, что Путин якобы не любит входящие в состав федерации народы.

Во время интервью Зеленский часто не стеснялся в выражениях. В частности, он перешел на мат, оценивая реакцию западных партнеров на проведение Россией специальной военной операции. Ему не понравилось, что Запад отказался ввести против РФ превентивные санкции и поставить большое количество вооружений перед февралем 2022 года.

Ранее Зеленский рассказал блогеру, что белорусский президент Александр Лукашенко якобы просил у него прощения в начале спецоперации из-за того, что территорию республики использовали для запуска ракет по Украине.