«Просил прощения». Зеленский рассказал об извинениях Лукашенко в начале СВО

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы извинился перед ним из-за использования территории республики для атак на Украину в начале спецоперации. Об этом он заявил в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

По словам Зеленского, Лукашенко попросил у него прощения за то, что в начале спецоперации с белорусской территории запускали ракеты по Украине. Он также добавил, что президент РФ Владимир Путин якобы не желает завершения боевых действий.

Кроме того, Зеленский заявил подкастеру, что не уважает ни Путина, ни народ России, поэтому отказывается общаться на русском языке во время интервью.

Украинский лидер не выбирал выражений во время с блогером, а после того, как зашла речь о западных партнерах Киева, то и вовсе начал использовать обсценную лексику.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл высмеял трехчасовое интервью Фридмана с Зеленским, поинтересовавшись у блогера, почему он не спросил украинского лидера о том, сколько он со своей командой заработал на конфликте с Россией.