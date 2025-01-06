Украина готова обсудить с США завершение конфликта с Россией. Президент Владимир Зеленский согласился встретиться с новым американским лидером Дональдом Трампом в январе. Он сказал об этом на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана.

«Думаю, что 25 января или в другой день, вы просто называете 25 января, а я не против. И мы сядем прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как можно остановить конфликт», — сказал он.

Зеленский заявил, что согласен провести переговоры сначала с США, затем со странами Европы и только после этого с Россией. Он отказался обсуждать дипломатическое урегулирование втроем, имея ввиду Трампа и российского президента Владимира Путина.

По словам президента, Украина надеется получить гарантии безопасности от американцев. Он назвал США мощной страной, а Трампа более сильным политиком, чем его соперницу от Демпартии Камалу Харрис.

В отличие от президента, украинские военнослужащие уверены в неизбежности уступок. Командир 35-й бригады морской пехоты заявил, что ситуация на поле боя хуже, чем когда-либо с февраля 2022 года.