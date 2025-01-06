Зеленский отказался провести интервью на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уважает президента России и ее народ. Так он объяснил отказ общаться на русском языке во время интервью ведущему американского подкаста русского происхождения Лексу Фридману.

«Не хочу давать пас [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы он вновь заявил, что мы один народ и говорим на одном языке», — сказал Зеленский.

В интервью с Фридманом он заявил о запоздалой реакции стран Запада на проведение Россией специальной военной операции. В ходе разговора украинский лидер не выбирал выражений, а когда речь зашла о западных партнерах перешел на мат.

По словам президента Украины, он готов согласиться на переговоры по прекращению огня, если будут предоставлены гарантии безопасности для территорий, которые остаются под контролем Киева.

Интервью Фридмана и Зеленского длилось более трех часов. По словам самого блогера, их разговор велся на английском и украинском языках.