Зеленский выставил условие для прекращения боевых действий

Поставка оружия для отражения будущих нападений станет условием для прекращения боевых действий. Такое заявление в ходе интервью с автором американского подкаста российского происхождения Лексом Фридманом сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что полученное Украиной оружие не понадобится, если условия по выходу из конфликта выполнят обе стороны. При этом он подчеркнул, что вооружения передадут в постоянное пользование.

«Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом», — заявил Зеленский.

Так он напомнил о том, что страны Запада долго не предоставляли Украине оружия после начала специальной военной операции.

В ходе интервью украинский лидер не сдержался и выругался матом в своем рассказе об отказе западных стран ввести превентивные санкции против России до 24 февраля 2022 года, а после медлиливших с поставками вооружений на Украину.

В интервью с Фридманом Зеленский добавил, что если НАТО примет Украину в свой состав, то военные альянса смогут действовать на всей территории, которая остается под контролем Киева.