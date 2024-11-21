Запуск ракеты «Орешник» по заводу в Днепропетровске попал на видео

Российские войска ответили на атаки американскими и британскими дальнобойными вооружениями применением собственной баллистической ракеты «Орешник». РЕН ТВ показал ее запуск.

Президент России Владимир Путин рассказал о новейшей системе в ходе обращения к россиянам. Он сообщил, что ее разработка велась в ответ на агрессию со стороны США, а запуск стал следствием ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Брянской и Курской областях.

Запуск, по его словам, прошел 21 ноября и завершился успешно. Ракета поразила одно из крупнейших украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса — завод «Южмаш» в Днепропетровске.

Скорость «Орешника» достигает 10 махов, или 2,5-3 километра в секунду. Путин сообщил, что современные системы ПВО неспособны обезвредить эту ракету. Президент предупредил о зеркальном ответе России на удары по объектам на ее территории. Он обвинил США в разрушении системы международной безопасности и предупредил, что прежде региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального.