США уличили в разрушении системы международной безопасности

Американское правительство совершило ошибку, сорвав Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Именно США, а не Россия разрушили систему глобальной безопасности, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.

Он напомнил, что в 2019 году США в одностороннем порядке под надуманным предлогом отказались соблюдать ДРСМД. Путин назвал это ошибкой.

Президент сказал, что теперь американцы не только производят подобную технику, но и отрабатывают переброску перспективных ракетных систем в разные регионы мира, в том числе в Европу, и проводят тренировки по их применению.

«Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности. И продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту», — сказал он.

Россия, по словам Путина, добровольно взяла на себя обязательства не развертывать такие ракеты до тех пор, пока оружие этого типа из США не появится в каком-либо регионе. Испытания системы «Орешник» он назвал ответом на агрессию НАТО. Президент предупредил, что вопрос о дальнейшем развертывании решится в зависимости от действий США и союзников. Российские военные, по его словам, определят новые цели ударов, исходя из угроз нацбезопасности.