Новейшую ракету средней дальности испытали в России в боевых условиях

В России прошли успешные испытания новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в ходе обращения к россиянам заявил президент Владимир Путин.

«В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее „Орешник“. Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что «Орешником» на Украине поразили один из крупнейших еще с советских времен промышленных комплексов, расположенный в Днепропетровске.

«Испытания в боевых условиях ракетной системы проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России», — указал президент.

Конфликт на Украине, подчеркнул он, после применения ВСУ западного дальнобойного оружия стал глобальным.