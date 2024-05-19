Спецоперация 19 мая 2024, 14:32 Запад в бешенстве. Успех России вывел из себя зарубежных политиков Политик Куртен: прорыв России в зоне спецоперации разозлил Запад РИА «Новости»

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Продвижение российской армии вперед в зоне спецоперации вызвало гнев в западных политических кругах и прессе. Такое заявление сделал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в соцсети Х.

«Глобалисты в западных правительствах и ведущие СМИ, которые поддерживают режим Зеленского, все больше приходят в ярость от этой новости», — сообщил он.

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Политик отметил, что российским войскам удается быстро наступать по всей линии фронта.

Продвижение российских сил в Харьковской области стало неприятным сюрпризом и для Украины, и для Запада. ВСУ не ожидали такого стремительного наступления российских войск, поэтому не подготовили зону минных полей перед первой линией обороны на этом направлении. При этом российская армия не стремится занять Харьков — бойцы отвечают на атаки украинских боевиков.