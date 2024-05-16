ВСУ не ожидали стремительного броска российских войск на Харьковском направлении | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 04:55 ВСУ не ожидали стремительного броска российских войск на Харьковском направлении Полковник Алехин: ВСУ не подготовили минные поля на Харьковском направлении РИА «Новости»

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Украина не подготовила зону минных полей перед первой линией обороны на Харьковском направлении, что позволило российским войскам за короткое время значительно продвинуться в сторону областного центра. ВСУ не ожидали такого стремительного броска, заявил в интервью Ura.ru военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

Специалист напомнил каноны военной науки и отметил, что ВСУ в нарушение всех правил не предусмотрели зону минных полей.

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«Это зона обеспечения между Белгородским приграничьем и Харьковской областью. Минных полей как таковых в значительном количестве там не было. На мой взгляд, ВСУ просто не ожидали, что мы так стремительно пойдем», — пояснил Алехин.

Полковник отметил, что в ближайшее время российские подразделения выйдут на рубежи, с которых смогут атаковать вторую линию обороны противника. Ствольная артиллерия уже достает до второй оборонительной линии вокруг Харькова. Освобождение Волчанска и Липцев серьезно осложнит логистику ВСУ, отметил Алехин.

Российские войска выбили боевиков ВСУ из населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы. ВС РФ продвинулись вглубь обороны украинской армии.