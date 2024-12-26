Задержание агентов СБУ, готовивших покушение на российских военных, попало на видео

Федеральная служба безопасности России показала видеозапись с признаниями задержанных за подготовку покушений на российских военнослужащих. Украинские агенты рассказали, как готовили покушение. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Сотрудники спецслужб предотвратили серию покушений, которые готовили в Киеве на высокопоставленных военных Министерства обороны России, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Задержали четверых россиян, им грозит пожизненное лишение свободы.

Одному исполнителю поручили установить под служебный автомобиль военного бомбу, замаскированную под пауэрбанк. Для выполнения этого задания предполагаемый преступник прибыл в Москву из Украины через территорию Молдавии и Грузии, выдавая себя за депортированного.

«В ноябре 2020 года мы с женой, как нам тогда казалось, в поисках лучшей жизни поехали на Украину. Можно сказать, что наша мечта так и не осуществилась. Надежда на лучшую жизнь не оправдалась. Я потерял работу и почти полтора года сидел дома без дела. Начались проблемы миграционного характера», — рассказал задержанный.

Сотрудник миграционной службы начал выписывать ему с женой административные штрафы за незаконное пребывание в стране, а затем стал угрожать депортацией. После к мужчине пришли сотрудники СБУ, одетые в военную форму, и проверили его с женой документы и телефоны.

«Еще примерно через 10 дней другие сотрудники украинских спецслужб Игорь и Олег отвезли меня на тайную квартиру на Лысогорской в Киеве, там другие сотрудники Алексей Николаевич и Руслан продемонстрировали мне взрывное устройство, которое я должен буду заложить под автомобиль министерства обороны России», — добавил он.

Другой задержанный собирался устроить подрыв с помощью бомбы, замаскированной под папку с документами. Стало известно, что компоненты бомб для терактов против сотрудников Минобороны доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях.