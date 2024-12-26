Стало известно, как в Россию ввезли компоненты бомб для покушений на военных

ФСБ рассказала, как в Россию ввезли компоненты бомб для покушений на военных

Компоненты бомб для терактов против сотрудников Минобороны РФ спецслужбы Украины доставляли в Россию в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях. Об этом РИА «Новости» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях», — заявили в ЦОС.

Предполагалось, что ввозимые в Россию компоненты будут использованы для изготовления бомб, которые предназначены для серии покушений на высокопоставленных сотрудников Минобороны, принимающих участие в СВО, а также на членов их семей.

Силовики уже задержали четверых граждан России, подозреваемых в подготовке терактов. Им грозит пожизненный срок. Одного из высокопоставленных сотрудников Минобороны преступники хотели убить с помощью бомбы под видом пауэрбанка.