Силовики предотвратили теракты против руководителей Минобороны. Что известно сейчас

Правоохранители предотвратили теракты против нескольких высокопоставленных руководителей Минобороны России. Об этом сообщили в ФСБ.
Всего силовики задержали четверых россиян — те получали инструкции от украинских спецслужб. Злоумышленникам грозит пожизненный срок.
Одному из исполнителей поручили прикрепить под служебный автомобиль военного бомбу, замаскированную под пауэрбанк. Для этого предполагаемый преступник прибыл в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного.
Еще одного военного СБУ собиралась взорвать с помощью бомбы под видом папки с документами. По этому делу задержали двоих злоумышленников.
Четвертым задержанным оказался москвич, который проводил разведку по местам жительства и работы военнослужащих и членов их семей.
Спецслужбы Украины поставляли компоненты взрывных устройств в России в автозапчастях, инструментах и электробытовых приборах.
Ранее силовики задержали в Подмосковье группу диверсантов, которые пытались подорвать машину руководителя военного конструкторского бюро машиностроения. СВУ обнаружили в коробках из-под сока в заброшенном гараже.
Из-за атак БПЛА жители поселков в Белгородской области остались без света
Выгода до 30%. Как сэкономить на приготовлении новогодних салатов
Две школьницы из Волоколамска получили стипендию губернатора Подмосковья
В МИД назвали фейком данные об отправке в Вашингтон нового посла России
Трое россиян остаются в крайне тяжелом состоянии после авиакатастрофы в Актау
Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за взлом электросчетчиков
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте