Силовики предотвратили теракты против руководителей Минобороны. Что известно сейчас

Всего силовики задержали четверых россиян — те получали инструкции от украинских спецслужб. Злоумышленникам грозит пожизненный срок.

Одному из исполнителей поручили прикрепить под служебный автомобиль военного бомбу, замаскированную под пауэрбанк . Для этого предполагаемый преступник прибыл в Москву с Украины через Молдавию и Грузию под видом депортированного.

Еще одного военного СБУ собиралась взорвать с помощью бомбы под видом папки с документами. По этому делу задержали двоих злоумышленников.

Четвертым задержанным оказался москвич, который проводил разведку по местам жительства и работы военнослужащих и членов их семей.