Силовики предотвратили теракты против руководителей Минобороны. Что известно сейчас

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители предотвратили теракты против нескольких высокопоставленных руководителей Минобороны России. Об этом сообщили в ФСБ.

Всего силовики задержали четверых россиян — те получали инструкции от украинских спецслужб. Злоумышленникам грозит пожизненный срок.

Ранее силовики задержали в Подмосковье группу диверсантов, которые пытались подорвать машину руководителя военного конструкторского бюро машиностроения. СВУ обнаружили в коробках из-под сока в заброшенном гараже.

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