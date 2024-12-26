ФСБ сообщила о покушении на высокопоставленного военного с помощью бомбы-пауэрбанка
ФСБ: высокого руководителя МО пытались подорвать бомбой под видом пауэрбанка
Злоумышленники пытались убить одного из высокопоставленных руководителей Минобороны с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Об этом со ссылкой на данные ФСБ сообщило РИА «Новости».
Украинские спецслужбы планировали подложить взрывное устройство в служебный автомобиль военного.
«Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник», — отметили в ФСБ
Для совершения покушения агент под видом депортированного лица прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию. После убийства спецслужбы собирались переправить преступника в одну из стран Евросоюза.
В ФСБ подтвердили, что правоохранители сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. Силовики задержали четырех граждан России, им грозит пожизненный срок.