ФСБ сообщила о покушении на высокопоставленного военного с помощью бомбы-пауэрбанка

Злоумышленники пытались убить одного из высокопоставленных руководителей Минобороны с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Об этом со ссылкой на данные ФСБ сообщило РИА «Новости» .

Украинские спецслужбы планировали подложить взрывное устройство в служебный автомобиль военного.

«Взрывное устройство, замаскированное под портативное зарядное устройство (пауэрбанк), с прикрепленными магнитами, необходимо было заложить под служебный автомобиль одного из высокопоставленных руководителей Минобороны России, водителем которого являлся его близкий родственник», — отметили в ФСБ

Для совершения покушения агент под видом депортированного лица прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию. После убийства спецслужбы собирались переправить преступника в одну из стран Евросоюза.

В ФСБ подтвердили, что правоохранители сорвали серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей. Силовики задержали четырех граждан России, им грозит пожизненный срок.