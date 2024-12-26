ФСБ сорвала серию покушений на высокопоставленных военных Минобороны

Сотрудники ФСБ сорвали серию покушений, которые готовили спецслужбы Украины на высокопоставленных военных Министерства обороны, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. В пресс-службе ведомства сообщили, что задержаны четверо россиян, им грозит пожизненный срок.

«В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — процитировало заявление ФСБ РИА «Новости».

У задержанных нашли самодельные взрывные устройства и средства связи, которые они использовали в своей преступной деятельности.

Задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений. В зависимости от роли каждого из них, им инкриминируется участие в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в подготовке террористических актов и государственной измене. Наказание за такие преступления — пожизненное лишение свободы.

ФСБ также сообщила о покушении на высокопоставленного военного с помощью бомбы-пауэрбанка. Украинские спецслужбы планировали подложить взрывное устройство в его служебный автомобиль. Украинский агент, выдавая себя за депортированного, прибыл в Москву через территории Молдавии и Грузии.