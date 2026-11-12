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    Средства ПВО за ночь сбили 71 беспилотник над Россией

    Фото: РИА «Новости»

    Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью 71 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Атаки беспилотников самолетного типа отразили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Ростовской областями, а также в Московском регионе и Крыму.

    Вчера за день военнослужащие перехватили над Россией 85 аппаратов. Налетам подверглись Ростовская, Кировская, Орловская, Курская, Брянская и Белгородская области, Пермский край, Башкирия и Удмуртия. Также БПЛА уничтожили над Черным морем.

    В ночь на 11 ноября массированной атаке подверглась Ленинградская область. По словам губернатора Александра Дрозденко, целью ВСУ стала портовая зона в Усть-Луге в Кингисеппском районе. В результате разгорелся пожар, пострадали три человека. Также произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.

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