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    Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Брянске

    Фото: РИА «Новости»

    Минувшей ночью украинский беспилотник попал в многоэтажный дом в Бежицком районе Брянска, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

    «Вражеский аппарат не взорвался. Люди не пострадали», — отметили власти.

    На место немедленно прибыли полиция, МЧС, врачи и следователи, а также глава района Татьяна Гращенкова.

    БПЛА повредил балкон на девятом этаже. После оценки ущерба жильцам окажут положенную по закону помощь.

    Ранее в результате атаки ВСУ в Омской области пострадал мирный житель. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

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