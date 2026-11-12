Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Брянске

Минувшей ночью украинский беспилотник попал в многоэтажный дом в Бежицком районе Брянска, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Вражеский аппарат не взорвался. Люди не пострадали», — отметили власти.

На место немедленно прибыли полиция, МЧС, врачи и следователи, а также глава района Татьяна Гращенкова.

БПЛА повредил балкон на девятом этаже. После оценки ущерба жильцам окажут положенную по закону помощь.

Ранее в результате атаки ВСУ в Омской области пострадал мирный житель. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.