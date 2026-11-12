Один человек пострадал в Омской области в результате атаки ВСУ

В Омской области пострадал человек после атаки ВСУ на регион. Об этом в мессенджере «Макс» заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

«В результате вчерашней атаки на наш регион пострадал один человек. По оценке врачей, его состояние удовлетворительное», — написал он.

По словам главы региона, его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Пациенту оказывают всю необходимую помощь.

Об атаке БПЛА Хоценко написал еще вчера днем. Пост о беспилотной опасности он опубликовал в 12:40, а в 20:46 сообщил об ее отмене.

Ранее в Белгородской области погиб местный житель во время удара беспилотника по автомобилю. Машина ехала в селе Головчино Грайворонского округа, когда дрон атаковал ее. Находившийся внутри мужчина скончался, а женщину с контузией госпитализировали.

Также еще один БПЛА ударил по машине в поселке Волоконовка Волоконовского округа. Автомобилист пострадал, ему оказали медицинскую помощь и отправили лечиться на амбулаторной основе.