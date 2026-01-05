Российская армия встретила Новый год успехами в зоне СВО. За неделю под контроль России перешли пять населенных пунктов ДНР, Харьковской и Запорожской областей, сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневных сводках.

С 29 декабря по 4 января подразделения группировки войск «Запад» заняли Подолы и Богуславку в Харьковской области, группировки «Юг» — Бондарное и Диброва в ДНР. В Запорожской области подразделения «Днепра» освободили Лукьяновское.

Кроме того, ВКС России сбили украинский самолет Су-27. Минобороны сообщало о групповых ударах по территории Украины, в том числе по Одесской области.

В зоне боевых действий погибла участница боевого крыла «Правого секторе»* Лана Черногорская, увлекавшаяся живописью и оккультизмом. За неделю до свадьбы лишился жизни австралийский наемник Рассел Аллан Уилсон.

* Запрещенная в России террористическая организация.