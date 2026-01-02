ВС России за неделю нанесли 7 ударов возмездия по объектам на Украине

В период с 27 декабря по 2 января российские военные нанесли шесть групповых и один массированный удар возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам энергетической системы Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями стали места производства БПЛА дальнего действия и подготовки их к запуску, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также склады боеприпасов и горючего.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за семь дней сбили 1662 украинских беспилотника.

Всего за 2025 год ВС России взяли под контроль 310 населенных пунктов в зоне СВО. Наиболее успешные военные операции прошли в Донецкой Народной Республике, там под их контроль перешли 187 деревень, сел, поселков и городов.