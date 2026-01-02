Наемник Вооруженных сил Украины Рассел Аллан Уилсон из Австралии погиб в ДНР при выполнении последней миссии перед отпуском. Он планировал пожениться в конце декабря, сообщил ABC News .

Уилсон сражался на стороне Украины с 2022 года. После задания в ДНР он планировал взять отпуск и сыграть свадьбу, но 12 декабря получил смертельное ранение.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии сообщило, что осведомлено о многочисленных сообщениях в соцсетях о смерти гражданина Австралии на Украине. Оно не смогло подтвердить их достоверность и сделало запрос властям.

Покойный родом из Госфорда на центральном побережье Нового Южного Уэльса, проживал в Брисбене, сообщило издание The Guardian. За четыре года в боях на Украине погибли, по меньшей мере, восемь австралийцев.

Ранее под Авдеевкой умер австралийский наемник Мэттью Джепсон. Он служил в подразделении под названием The Chosen Сompany («Избранная рота»).