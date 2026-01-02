Одесса попала в полублокаду. Всей Украине предрекли большие экономические проблемы

Удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы привели к полублокаде города. Это неминуемо отразится на экспортном потенциале Украины, сообщила американская газета The Wall Street Journal.

В декабре российские удары сосредоточились на транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуре Одессы. Этот город считался главным центром экспорта украинского зерна и жизненно важным экономическим узлом, связывавшим страну с остальным миром. Даже кратковременные перебои в работе порта обернутся для экономики серьезными последствиями и ослабят экспортный потенциал.

Из-за последних атак Одесса оказалась в состоянии полублокады. Местные жители и предприятия несколько дней провели без света, тепла и воды.

Ранее стало известно, что через Большой Одеский порт на Украину якобы опустошенные танкеры ввозили оружие и боеприпасы. Удары российскими «Кинжалами», «Искандерами» и «Геранями»  оборвали финансовые потоки в Киев, Лондон и Нью-Йорк.

