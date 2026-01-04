Российские военные освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что взять село под контроль удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Бойцы ВС России ударили по районам населенных пунктов Благодатовка, Староверовка, Грушевка, Нечволодовка в Харьковской области, Лозовое и Рубцов в ДНР.

Потери ВСУ за сутки на этом участке спецоперации составили до 180 военнослужащих. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, девяти автомобилей, трех складов боеприпасов и 155-миллиметровой гаубицы М198 американского производства.

Ранее стало известно, что российские бойцы освободили село Бондарное в Донецкой Народной Республике. В наступательных действиях отличились бойцы группировки войск «Юг».