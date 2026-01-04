Колдунью из «Правого сектора» убили на Украине
Участница «Правого сектора» Черногорская умерла в Черниговской области
При атаке Вооруженных сил России на военную инфраструктуру в Черниговской области Украины погибла оператор дронов, участница боевого крыла «Правого сектора»* Лана Черногорская. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.
Удар пришелся на склады и казармы операторов ударных украинских беспилотников. Среди погибших оказалась Черногорская.
«Нацистка входила в структуру Украинской добровольческой армии*, увлекалась оккультизмом и была оператором БПЛА», — сообщил инсайдер.
Черногорская родилась в Запорожье, училась в Днепропетровске, жила в Киеве, Одессе и Львове, сообщило издание «РБК-Украина». Она примкнула к боевому крылу «Правого сектора»* в 2024 году, взяв позывной Сати и пройдя годовое обучение управлению дронами.
До этого работала журналисткой в Харькове, рисовала и занималась волонтерством. Девушка носила татуировку полумесяца на лбу и цветка на правом виске. Она умерла при ударе дроном 1 января.
Ранее на Украине погиб наемник из Австралии Рассел Аллан Уилсон. Он планировал уйти в отпуск и сыграть свадьбу, но во время последней миссии получил тяжелое ранение.
* «Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация. Украинская добровольческая армия является его боевым крылом.