Российские дроны ударили по центру логистики в Бердичеве и сухогрузу в Черном море
Целями запущенных российскими военными беспилотников стали логистический центр в Бердичеве и проходивший в районе одесского побережья сухогруз. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что летательные аппараты успешно поразили логистический центр «Новая почта» в Бердичеве, куда приходили военные грузы для украинских боевиков из западных стран.
Попавший в зону поражения российских беспилотников сухогруз неоднократно доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения.
Утром во вторник, 3 ноября, российские беспилотники «Герань» поразили четыре украинских локомотива. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в зону поражения попали составы в Сумской ии Харьковской областях, а также в районе Днепропетровска.