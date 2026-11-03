Российские дроны ударили по центру логистики в Бердичеве и сухогрузу в Черном море

Целями запущенных российскими военными беспилотников стали логистический центр в Бердичеве и проходивший в районе одесского побережья сухогруз. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что летательные аппараты успешно поразили логистический центр «Новая почта» в Бердичеве, куда приходили военные грузы для украинских боевиков из западных стран.

Попавший в зону поражения российских беспилотников сухогруз неоднократно доставлял в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения.

Утром во вторник, 3 ноября, российские беспилотники «Герань» поразили четыре украинских локомотива. Как сообщила пресс-служба Минобороны, в зону поражения попали составы в Сумской ии Харьковской областях, а также в районе Днепропетровска.

