За неделю российские войска провели два массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поразили предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты инфраструктуры Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 21 по 27 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 12 групповых ударов», — заявили в ведомстве.

Целями ВС России стали предприятия, которые задействованы в производстве крылатых ракет, беспилотников большой и средней дальности, ракетного топлива, логистические центры, склады, объекты энергетики и транспорта, использовавшиеся украинской армией, а также производственные цеха и места складирования робототехнических комплексов, в том числе беспилотников, военные аэродромы, склады с боеприпасами и пункты временного размещения украинских военных и иностранных наемников.

Также Минобороны сообщило об освобождении села Сосновый Бор в Харьковской области и Барвиновки в Запорожской.