Российские силы противовоздушной обороны в зоне спецоперации сбили 872 БПЛА самолетного типа, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и четыре авиабомбы JDAM производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Кроме того, группировки войск ВС России поразили объекты ТЭК, места производства и хранения беспилотников и наземных робототехнических комплексов, пункты дислокации вооруженных формирований и наемников в 146 районах.

Противник потерял до 1110 человек личного состава, а также автомобили, бронемашины и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее ведомство сообщило, что российская армия поразила два предприятия по производству беспилотников в Киеве. Завод ОАО «Химволокно» выпускал компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности, на площадях ООО «Оаклайн» проводили их сборку и хранение в интересах компании «Файер Пойнт».