За минувшую неделю российские военные освободили в зоне СВО два населенных пункта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в еженедельной сводке.

Село Сосновый Бор Харьковской области в 13-15 километрах от Волчанска бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль в воскресенье 22 ноября.

Барвиновку в Запорожской области заняли 24 ноября. Боевую задачу выполнили военные «Востока».

Кроме того, в течение недели российские военные нанесли два массированных и 12 групповых ударов по целям на территории противника. Они поразили военные заводы, логистические центры и объекты инфраструктуры.

Ранее ВС России ударили по предприятиям ВПК на Украине. Целями стали завод «Термопласт» в Летичеве Хмельницкой области и «МПКА-Украина» в Запорожье. Здесь производили ударные беспилотники и электротехническую продукцию для ВСУ.