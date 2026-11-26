Российские войска ночью осуществили массированный удар, поразив предприятия ВПК Украины в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киеве», — заявили в ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные днем атаковали электроподстанции в Харькове, Днепропетровской и Житомирской областях. Энергообъекты расположены в Харькове и населенных пунктах Верхнеднепровское и Малин.

Кроме того, под ударом оказались два логистических центра в Одесской области. На объектах хранили и распределяли грузы для украинской армии.

Также 24 ноября появилась информация, что ВС России ударили дронами по трем электроподстанциям мощностью 110 киловольт в разных украинских регионах. Станции обеспечивали работу предприятий военной промышленности.