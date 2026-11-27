Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотников объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности, а также морские суда, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По удар попали промышленное предприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области и завод «Мпка-Украина» в городе Запорожье. Объекты задействовались в производстве ударных беспилотников и электротехнической продукции для ВСУ.

В Кривом Роге и Житомире целями стали электроподстанции, которые обеспечивали работу предприятий ВПК республики, в Белой Церкви — логистический центр, где хранились компоненты для изготовления твердого ракетного топлива, и объект транспортной инфраструктуры в Запорожье.

В Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке российская армия атаковала четыре железнодорожных локомотива. ВС России также ударили по судну в Черном море, транспортировавшему военные грузы. Ранее они поразили два предприятия ВПК в Киеве.