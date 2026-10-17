Средства ПВО сбили за ночь 610 беспилотников над регионами

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 610 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа ликвидировали в период с 20:00 до 08:00. Налеты беспилотников отразили Ленинградской, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Воронежской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей.

Также военные сбили БПЛА в Московском регионе, Ханты-Мансийском автономном округе, Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Черного моря.

Ранее ВС России ударили с помощью беспилотников по логистическому центру «Блум» в Теплодаре. В Минобороны подтвердили, что войска продолжат бить по объектам украинской портовой инфраструктуры, которая используется в интересах ВСУ.