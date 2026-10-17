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    Силы ПВО уничтожили еще 75 летевших на Москву БПЛА

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 75 украинских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

    До этого Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА. Всего в период с 00:40 до 06:46 силы ПВО ликвидировали 144 беспилотника.

    За 12 часов 16 октября над восемью регионами России сбили 47 БПЛА. ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать Белгородскую, Курскую, Кировскую, Ленинградскую и Оренбургскую области, Пермский край, Татарстан и ХМАО.

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