YouTube заблокировал более 80 каналов российских СМИ и деятелей с начала года

Видеохостинг YouTube заблокировал свыше 200 каналов российских СМИ и общественных деятелей с 2020 года. Об этом ТАСС рассказал в пресс-службе Роскомнадзора.

«Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам», — передали в РКН.

В 2023 году доступ закрыли к 27 интернет-страницам, в 2022 году — к 63, в 2021 году — к 21, в 2020 году — к 13.

Ранее YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Кроме того, видеохостинг закрыл канал певицы Полины Гагариной и любимца миллионов россиян Shaman’а. Эти артисты попали в санкционные списки Евросоюза. При этом YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов вопреки требованиям Роскомнадзора.