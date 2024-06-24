Гагарина, Shaman и Охлобыстин попали под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против музыкантов Гагариной и Shaman’a и актера Охлобыстина

Артистка Полина Гагарина, певец Shaman и актер Иван Охлобыстин пополнили в санкционные списки Европейского Союза. Соответствующую информацию опубликовали в «Официальном журнале ЕС» .

Ограничения также ввели против актера Вячеслава Манучарова. В документе говорится, что эти деятели культуры принимали участие в мероприятиях, поддерживающих российскую армию.

Под санкциями ЕС оказалась трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Ранее она публично высказывалась в поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Евросоюз также разместил перечень новых санкционных ограничений в отношении России. В него вошли 116 физлиц и организаций. При этом ЕС уже анонсировал следующий пакет санкций. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, его разработкой займутся после того, как вступят в силу предыдущие ограничения.