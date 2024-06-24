Гагарина, Shaman и Охлобыстин попали под санкции ЕС

ЕС ввел санкции против музыкантов Гагариной и Shaman’a и актера Охлобыстина

Pavel Kashaev
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Артистка Полина Гагарина, певец Shaman и актер Иван Охлобыстин пополнили в санкционные списки Европейского Союза. Соответствующую информацию опубликовали в «Официальном журнале ЕС».

Ограничения также ввели против актера Вячеслава Манучарова. В документе говорится, что эти деятели культуры принимали участие в мероприятиях, поддерживающих российскую армию.

Под санкциями ЕС оказалась трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Ранее она публично высказывалась в поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Евросоюз также разместил перечень новых санкционных ограничений в отношении России. В него вошли 116 физлиц и организаций. При этом ЕС уже анонсировал следующий пакет санкций. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, его разработкой займутся после того, как вступят в силу предыдущие ограничения.

«Риск торговой войны». Почему ЕС вводит санкции против России постепенно

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте