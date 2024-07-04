YouTube заблокировал канал Полины Гагариной после санкций ЕС

Фото: РИА «Новости»

Канал певицы Полины Гагариной на видехостинге YouTube заблокировали. При попытке перейти на ее страницу теперь высвечивается сообщение о том, что она недоступна.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», — указали в сообщении.

В конце июня Евросоюз внес ряд российских артистов в санкционные списки. Среди них оказалось и имя Полины Гагариной. Певицу обвинили в том, что она принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав РФ.

Совет ЕС убежден, что Гагарина получала за выступления в поддержку российской армии значительные доходы.

Певец Shaman также сообщил, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал. Исполнитель объяснил причину блокировки цитатой из своей песни: «Я — русский».

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