Shaman заявил о блокировке своего канала на YouTube

Певец Shaman ответил на блокировку своего YouTube-канала словами из песни

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала канал российского певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом артист сообщил в Telegram-канале .

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский», — написал Shaman. .

Певец объяснил причину блокировки цитатой из своей песни.

Певец Shaman вместе с исполнительницей Полиной Гагариной и актером Иваном Охлобыстиным попали в санкционные списки Евросоюза. Деятелей культуры обвинили в том, что они принимали участие в концертах в поддержку российской армии.

На это решение Еврокомиссии Shaman в ответ также процитировал свой главный хит.

После введения санкций альбомы попавших под ограничение российских исполнителей исчезли из стримингового сервиса Spotify.

Удаление произведений «санкционных» артистов совпало с хакерским взломом аккаунтов других исполнителей из России. Злоумышленники превратили обложки в аккаунтах Soda Luv, Yanix и Славы Марлоу в рекламную площадку, разместив там ссылки на свой Telegram-канал.