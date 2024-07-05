YouTube заблокировал канал гимнаста Никиты Нагорного
Олимпийский чемпион Никита Нагорный сообщил, что YouTube заблокировал его канал
YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Об этом сообщил сам спортсмен в Telegram-канале.
«Сегодня не стало моего канала на YouTube! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента…» — написал Нагорный.
Он отметил, что благодаря каналу тысячи детей и взрослых начали заниматься спортом. Нагорный поблагодарил съемочную команду и всех, кто помогал ему делать проекты.
«Самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка (сына — прим. ред.) и до сегодняшнего дня», — сказал гимнаст.
Он пообещал оставаться на связи на других площадках.
Накануне YouTube заблокировал каналы двух российских исполнителей: Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, и Полины Гагариной.