YouTube заблокировал канал гимнаста Никиты Нагорного

YouTube заблокировал канал олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного. Об этом сообщил сам спортсмен в Telegram-канале .

«Сегодня не стало моего канала на YouTube! 10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента…» — написал Нагорный.

Он отметил, что благодаря каналу тысячи детей и взрослых начали заниматься спортом. Нагорный поблагодарил съемочную команду и всех, кто помогал ему делать проекты.

«Самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских Игр, конечно, рождения Марка (сына — прим. ред.) и до сегодняшнего дня», — сказал гимнаст.

Он пообещал оставаться на связи на других площадках.

Накануне YouTube заблокировал каналы двух российских исполнителей: Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом Shaman, и Полины Гагариной.