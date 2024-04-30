YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов по требованию РКН | 360°

Общество 30 апреля 2024, 07:28 YouTube не удалил более 60 тысяч противоправных материалов по требованию РКН Unsplash

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Видеохостинг YouTube по-прежнему не удалил свыше 60 тысяч противоправных материалов вопреки требованиям Роскомнадзора. В мессенджере Telegram таких неудаленных материалов оказалось более 120 тысяч.

По закону владелец ресурса обязан удалить противоправный контент в течение суток после получения соответствующего требования. Когда речь идет о материалах с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и недостоверной общественно значимой информации, распространение которой создает угрозу, сделать это нужно и вовсе немедленно.

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«В настоящий момент количество неудаленных по требованию Роскомнадзора противоправных материалов на YouTube — более 60,7 тысячи», — рассказали ТАСС в РКН.

Около 505 противоправных материалов пока не удалили на видеостриминговой платформе Twitch.

Нарушение требования Роскомнадзора грозит административной ответственностью, повторное — штрафом в размере до 20% годовой выручки компании.

По итогам 2023 года штрафы для владельца YouTube — компании Google LLC — достигли 4,61 миллиарда рублей, для Telegram Messenger Inc. — восемь миллионов рублей, для Twitch Interactive Inc. — 18 миллионов.

В конце апреля Роскомнадзор заблокировал за фейки сайты изданий «Компромат-Групп», «Русский криминал», The Moscow Post и «Полит.ру».