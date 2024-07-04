Взрывы прогремели в трех областях Украины

Взрывы прогрели в Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях страны. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН .

Во всех регионах объявили воздушную тревогу.

Ранее в подконтрольной Украине части Херсонской области зафиксировали прилет, повреждения получили объекты критической инфраструктуры. О пострадавших объектах не сообщали.

В конце июня взрывы прогремели в Харькове и в Киеве, причем в украинской столице они прозвучали после объявления в городе воздушной тревоги. В тот же день купающиеся одесситы столкнулись с ситуацией, когда в нескольких метрах от них поднялся столб воды. При взрыве никто не пострадал, но купание пришлось прервать.

Днем ранее российские военные нанесли удар по складам ВСУ с ракетами для реактивных систем залпового огня и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в подконтрольной Киеву части Запорожской области.