Взрыв прогремел недалеко от купающихся людей в Одессе
«Страна.ua»: купание людей в море в Одессе прервал взрыв
Купание одесситов в море 30 июня прервал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — отметили авторы материала.
По их данным, в результате взрыва никто не пострадал.
На прошлой неделе в одном из парков Одессы полиция обнаружила тело 43-летнего мужчины. Он подорвался на гранате.
Ранее в городе прозвучал сильный взрыв. В Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях звучал сигнал воздушной тревоги.