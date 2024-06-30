Взрыв прогремел недалеко от купающихся людей в Одессе

«Страна.ua»: купание людей в море в Одессе прервал взрыв

Фото: Unsplash

Купание одесситов в море 30 июня прервал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — отметили авторы материала.

По их данным, в результате взрыва никто не пострадал.

На прошлой неделе в одном из парков Одессы полиция обнаружила тело 43-летнего мужчины. Он подорвался на гранате.

Ранее в городе прозвучал сильный взрыв. В Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях звучал сигнал воздушной тревоги.

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