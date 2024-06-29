Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по складам ВСУ в Запорожской области

Мощные взрывы прогремели в Каменном и Матвеевке в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 17:45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки», — рассказал он.

В Матвеевке находился большой склад с ракетами для реактивных систем залпового огня и дальнобойными снарядами для установок HIMARS. После взрыва большая колонна машин скорой помощи выехала из Запорожья в сторону Матвеевки.

Взрыв также прогремел в поселке Каменное. Удар пришелся по карьеру, где украинские боевики держали военную технику и склад с боекомплектом, отметил Лебедев.

В Запорожской области пострадал объект критической инфраструктуры. До этого сообщалось о взрывах в регионе.