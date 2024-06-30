Взрывы прозвучали в Харькове
Терехов: в Харькове прогремел взрыв на фоне сигналов воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове слышен взрыв», — написал он.
Подробностей происшествия чиновник не привел. В городе объявили воздушную тревогу.
В среду, 26 июня, взрывы прогремели в районе харьковского авиационного завода. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он назвал их «мощными прилетами». По его словам, Вооруженные силы Украины рассредоточили в городе тяжелую артиллерию. При этом в северных районах Харькова закрыли коммерческие банки, а всю имевшуюся наличность вывезли в неизвестном направлении.