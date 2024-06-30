Взрывы прогремели в Киеве

«24 канал»: взрывы услышали в Киеве после воздушной тревоги

Фото: Unsplash

Взрывы начались в Киеве после объявления там воздушной тревоги. Об этом заявил «24 канал».

«Взрывы прозвучали в Киеве», — отметили журналисты.

По информации из официального ресурса по оповещению населения, в столице Украины объявили воздушную тревогу с 19:17 по московскому времени.

Еще один взрыв случился в Киеве 27 июня. Тогда ЧП произошло на энергообъекте. Через некоторое время там начался пожар. Как заявил мэр города Виталий Кличко, загорелась одна из трансформаторных подстанций. Также в этот день объявляли воздушную тревогу на территории всей Украины.

За день до этого назначенный Киевом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил об атаке на промышленный сектор в регионе. Повреждение получило одно из административных зданий.

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте