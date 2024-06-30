Взрывы прогремели в Киеве

Взрывы начались в Киеве после объявления там воздушной тревоги. Об этом заявил «24 канал».

«Взрывы прозвучали в Киеве», — отметили журналисты.

По информации из официального ресурса по оповещению населения, в столице Украины объявили воздушную тревогу с 19:17 по московскому времени.

Еще один взрыв случился в Киеве 27 июня. Тогда ЧП произошло на энергообъекте. Через некоторое время там начался пожар. Как заявил мэр города Виталий Кличко, загорелась одна из трансформаторных подстанций. Также в этот день объявляли воздушную тревогу на территории всей Украины.

За день до этого назначенный Киевом глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил об атаке на промышленный сектор в регионе. Повреждение получило одно из административных зданий.