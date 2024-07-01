Объекты критической инфраструктуры пострадали в Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры

Фото: РИА «Новости»

В подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области получили повреждения объекты критической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

«Произошло попадание в объекты критической инфраструктуры», — написал он.

Дополнительные подробности о местоположении пострадавших объектов и их точном числе неизвестны.

Вечером в воскресенье, 1 июля, стало известно о мощном взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов отказался приводить какие-либо детали случившегося.

Также в ночь на понедельник российские военные нанесли удар по аэродрому «Канатово» в Кировограде, который ВСУ использовали для совершения террористических авиатак на Крым и Запорожскую область.

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