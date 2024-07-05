Взрывы прогремели в Конотопе в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.

«Конотоп (Сумская область) — взрывы», — говорится в сообщении.

В этом городе находится крупный железнодорожный узел.

До этого взрывы дважды прогремели в Одесской области, в том числе в городе Черноморске.

Российские войска ударили баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре и зданиям. В результате были повреждены здания и другие конструкции в порту. Возник пожар, который ликвидировали.

Серия взрывов также прозвучала в Киевской области и подконтрольном Украине Херсоне, здесь запустили воздушную тревогу.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о взрывах в районе аэродрома Борисполь в Киеве, а также о прилете в направлении города Васильков, где на территории аэродрома расположены ангары для самолетов, нефтехранилище, «учебный центр», несколько казарм и военные склады.

Ранее появилась информация, что в США на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems прогремел взрыв. Есть пострадавшие: один человек пропал без вести, двое получили ранения и были госпитализированы.